Ülke puanı sıralaması değişti! UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz dün akşamki UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları sonrası değişti. Heyecan dolu ligde dün gece dört takımımız da sahne aldı. Tansiyonun yükseldiği maçlarda sarı kanaryalar ve boz baykuşlardan sevindiren zafer geldi. Mücadelelerin ardından "UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte UEFA maçları sonrası Türkiye'nin sıralaması ve detaylar...