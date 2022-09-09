Haberler Yaşam Haberleri Ülke puanı sıralaması değişti! UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 12:40

Ülke puanı sıralaması değişti! UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada?

Geçtiğimiz akşam UEFA temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir sahaya çıktı. Kritik mücadelelerde alınan her puan ülke puanı için önemli olurken maçlarla beraber Türkiye’nin sıralaması da değişti. Bu durum karşısında “UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı sıralaması ne oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Takımlarımız son derece kritik olan maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrıldı. Peki, UEFA maçlarının ardından ülke puanı ile Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar.

Ülke puanı sıralaması değişti! UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz dün akşamki UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları sonrası değişti. Heyecan dolu ligde dün gece dört takımımız da sahne aldı. Tansiyonun yükseldiği maçlarda sarı kanaryalar ve boz baykuşlardan sevindiren zafer geldi. Mücadelelerin ardından "UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte UEFA maçları sonrası Türkiye'nin sıralaması ve detaylar...

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ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ DEĞİŞTİ!

UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan gelen puanlarla birlikte sıralamada tekrar 20. sıraya yükseldik.

Dün gecenin ardından oluşan sıralama şöyle;

17. Hırvatistan 25.150

18. Yunanistan 24.725

19. Danimarka 24.625

20. TÜRKİYE 23.700

21. İsrail 23.250

22. Kıbrıs Rum Kesimi 22.275

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KANARYA'DAN KRİTİK ZAFER

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.

İskoçya Fatihi Başakşehir

BİR GALİBİYET DE TURUNCU LACİVERTLİ TAKIMDAN!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı.

İskoçya Fatihi Başakşehir

BERABERLİK!

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1'lik berabere kaldı.

Son dakika: Fırtına Macaristan’da mağlup! Trabzonspor, Avrupa Ligi’ne kötü başladı

TEK KAYIP TRABZONSPOR'DAN

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka 3-2'lik mağlubiyetle son buldu.

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Ülke puanı sıralaması değişti! UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada?
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