Ülke puanı sıralaması değişti! UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz dün akşamki UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları sonrası değişti. Heyecan dolu ligde dün gece dört takımımız da sahne aldı. Tansiyonun yükseldiği maçlarda sarı kanaryalar ve boz baykuşlardan sevindiren zafer geldi. Mücadelelerin ardından "UEFA maçlarının ardından Türkiye kaçıncı sırada?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte UEFA maçları sonrası Türkiye'nin sıralaması ve detaylar...
ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ DEĞİŞTİ!
UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan gelen puanlarla birlikte sıralamada tekrar 20. sıraya yükseldik.
Dün gecenin ardından oluşan sıralama şöyle;
17. Hırvatistan 25.150
18. Yunanistan 24.725
19. Danimarka 24.625
20. TÜRKİYE 23.700
21. İsrail 23.250
22. Kıbrıs Rum Kesimi 22.275
BİR GALİBİYET DE TURUNCU LACİVERTLİ TAKIMDAN!
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı.
BERABERLİK!
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1'lik berabere kaldı.
TEK KAYIP TRABZONSPOR'DAN
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka 3-2'lik mağlubiyetle son buldu.