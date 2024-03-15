Ülkemize hizmet bizim için kutlu bir görev

Dünyanın dört bir yanındaki Türk bilim insanlarını yurda döndürmeyi amaçlayan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı, son 5 yılda tarih yazdı. Araştırmacılara güçlü bir altyapıyla kendi laboratuvarlarını kurma imkânı da sunan proje, ABD'den Japonya'ya, İngiltere'den Almanya'ya kadar büyük ilgi gördü. Yurda dönerek deneyimlerini Türk gençlerine aşılamaya başlayan bilim insanları, "Ülkemize hizmet bizim için bir görev" mesajı verdi.İngiltere'de doktorasını yapıp araştırmacı olarak görev alan Dr. Ahmet Acar, "Üzerimizde emeği olan ülkemize katkı sunmanın ve buradaki genç beyinleri doğru yönlendirmenin bir görev olduğu düşüncesindeyim. Dönüş kararımda beni cesaretlendiren en büyük unsur TÜBİTAK programı oldu" dedi.Japonya'da doktorasını tamamlayıp Osaka City Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Dr. Işıl Tulum, "Yurtdışında edindiğim tecrübeleri Türkiye'de harmanlamayı hep istiyordum. TÜBİTAK programı ile çalışmalarınıza, aktarabileceğiniz potansiyele saygı duyulduğunu görmek çok değerli" şeklinde konuştu.Stanford Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev alan Dr. Mine Saraç, "Avrupa'da beni manevi olarak tatmin edecek bir ortam bulamadım. Türkiye'de kendi gençlerimizin hayatına katkıda bulunabiliyor olmak en büyük motivasyon kaynağım" dedi.Berlin Humboldt Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayıp öğretim üyeliği yapan Dr. Özlem Günay Eşiyok, "Buradaki imkanlar, yurt dışındaki üniversiteler ile rekabet edebilecek nitelikte. Yurt dışında edindiğim kazanımları ve devletimizin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanarak projeyi başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.