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Giriş Tarihi: 25.3.2024 15:30 Son Güncelleme: 25.3.2024 15:38

Uluçay’dan kadın girişimcilere 100 bin TL destek

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, 1 Nisan'dan itibarıyla 500 kadın girişimciye 100 bin lira destek vereceklerini söyleyerek, “Afyonkarahisar’da kadın istihdamını süratle arttıracağız” dedi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Uluçay’dan kadın girişimcilere 100 bin TL destek

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay yeni bir müjde daha duyurdu. Uluçay, Afyonkarahisar'da yaşayan 500 kadın girişimci için 100 bin lira destek vereceklerini açıkladı.

Uluçay, "Bu şehir, Kadınanaların şehridir. Sultan Divaninin kızı olan Destina Gevher Hatun ve torunu Güneş Hatun'un elinin değdiği bir şehirdir. Bu yüzden bizler hanım kardeşlerimizi her daim sözde değil özde destekliyor ve yanlarında oluyoruz. Bundan dolayı şehrimizde hizmet verecek, iş yeri açacak 500 hanım kardeşimize 100 bin lira destek verecek ve kadın istihdamında önemli bir yol almış olacağız. Hanım kardeşlerimiz, her türlü ticari girişimde doğrudan desteklenerek ekonomiye katkı sağlayacak, 58 mahallemizde yeni istihdam alanları oluşturacağız" dedi.

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Uluçay’dan kadın girişimcilere 100 bin TL destek
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