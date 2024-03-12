Uluçay, gençlik buluşmasında projelerini İngilizce anlattı

Üniversite gençliğinin yoğun katılım sağladığı programda renkli sahneler yaşandı. AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın İngilizce bildiğini bilen gençlerden biri Uluçay'a sormak istediği soruyu İngilizce yöneltti. Turizm Fakültesi'nde okuyan Sude isimli genç "Anladığım kadarıyla İngilizceniz iyi. Bu yüzden sorumu İngilizce soracağım" diyerek sonrasında İngilizce konuşmaya başladı. AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay ise, Sude isimli genci dinledi ve İngilizce olarak yanıt verdi. Turizm Fakültesi öğrencisi genç kız, "Anladığım kadarıyla İngilizceniz iyi. Bu yüzden sorumu İngilizce soracağım. Şu anda Afyon'da özellikle Erenler'de öğrenciler için yapılabilecek çok aktivite yok. Bu konuda ne yapacaksınız?" dedi.

SOSYAL AKTİVİTELER DÜZENLEYECEĞİZ

Uluçay ise, "İngiltere'de öğrencilik yaptığım için İngilizce biliyorum. Öncelikle Saraydüzü'nde yeni kamp alanı, yeşil alanlar ve paintball sahası yapacağız. Kiosklar ve AFBUCKS'ı yapacağız. Sosyal alanlar oluşturacağız. Gençlik merkezlerini çoğaltacağız. Alışveriş festivalleri, ücretsiz gezi organizasyonları gibi farklı sosyal aktiviteler düzenleyeceğiz. Eğer sizlerin projesi var ise bizlerle paylaşabilirsiniz. Başkanım bizim arkadaşlarımızla istediğimiz bir proje var deyin. Tabiki bu bölgede öğrenciler yaşadığı için önceliğimiz onların güvenliği olacak. Ve sonrasında ücretsiz organizasyonlar sosyal aktiviteler düzenleyeceğiz. Sonrasında üniversitemizle iş birliği içinde bu bölgede ticaret merkezleri kırılması, kiosklar yapılmasını sağlayacağız" dedi.

Sude isimli öğrenci ise, "Ben burada Turizm öğrencisiyim. Ücretsiz tercümeniz için teşekkür ederim" dedi.