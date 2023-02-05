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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Uludağ’da kar şöleni

Uludağ’da kar şöleni
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 83 santimetreye ulaştı, sıcaklık eksi 11'i gördü. Bursa kent merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerdeki ilçelerinde de kar yağışı, 4 gündür aralıklarla sürüyor. Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 60 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'da ise 27 Ocak'ta başlayan kar yağışı 10 gündür sürüyor. Kar kalınlığının bir gecede 15 santimetre artarak 83 santime ulaştığı Uludağ'da, sıcaklık eksi 11 dereceye kadar düştü. Hafta boyunca kar yağışının aralıklarla etkili olacağı bölgede, yerli ve yabancı turistler de sömestr tatilinin son gününde doyasıya kayak keyfi yaptı. DHA

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Uludağ’da kar şöleni
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