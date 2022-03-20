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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Uluslararası fuarı işgal ettiler

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Uluslararası fuarı işgal ettiler
Bakırköy Belediyesi, ocak ayında İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde (İDTM) düzenlenen Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına yaptığı baskının benzerini bu kez İstanbul Fuar Merkezi'nde yaptı. 17-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen Makine Fuarı'nı basan Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, fuarda yer alan firmalara ait levhaların boylarını ölçme ve tabela vergisi için teftiş yapmaya başladı. Fuar yetkilileri ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı. Fuar alanında ellerinde telsiz ve üniformalı zabıta ekiplerini gören ziyaretçiler ile 224 yabancı firmanın yetkilileri ise karşılaştıkları manzara karşısında şoke olurken, duruma müdahale eden fuarın organizatör firması Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, "Burası semt pazarı mı? Sadece bizi değil, bütün ülkeyi utandırıyorsunuz, yapmayın" diye tepki gösterdi. İçlerinde Almanya, Hollanda, Katar ve Umman'dan ticaret grup başkanlarının da bulunduğu yabancı katılımcılar ise polis baskını olduğunu düşünerek fuarı alanını terk etti.

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Uluslararası fuarı işgal ettiler
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