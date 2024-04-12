Uluslararası uyuşturucu baronu yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü; Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı uluslararası uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Narkoçelik-11 operasyonunda bugüne bir seferde yakaladığı en büyük 3'üncü kokain miktarını yakaladı.Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde; örgüt üyelerinin; temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ Saray'da bir bağ evine depoladıkları, buradan Antalya Döşemealtı'na sevk ettikleri belirlendi. Buradaki bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırıp çoğalttıkları ve bir miktarını piyasaya sürmeye hazırlandıkları ortaya çıktı.Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda; 579 kilo 300 gram likit kokain, 7 paket halinde preslenmiş toplam 7 kilo 790 gram kokain, 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş kokain, 625 gram kokain maddesi, 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde, uyuşturucu preslemede kullanılan bir pres makinesi, kokain maddesinin preslemesinde kullanılan 8 baskı kalıbı, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltmada kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı.