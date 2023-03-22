Ümraniye Belediyesi Onikişubat’ta her gün 10 bin kişilik iftar sofrası kuracak

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ümraniye Belediyesi olarak tüm ekibimizle birlikte ilk günden itibaren gerek deprem bölgesinde, gerekse Ümraniye'de gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Onikişubat'ta kurduğumuz 526 konteynerlik yaşam merkezimiz Ramazan ile birlikte faaliyete geçecek. Afetzede kardeşlerimizin Ramazan'ı huzur içerisinde geçirebilmeleri için iftar sofraları kurup, etkinlikler düzenleyeceğiz. Yaralarımızı sarmak biraz zaman alacak olsa da mübarek ramazan ayını Onikişubat yaşam merkezinde manevi bir atmosferde idrak edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımızın oruçlarını rahat bir şekilde tutabilmeleri için iftar çadırlarımızı kurduk. Bu çadırda ve ilçenin diğer iki noktasında her gün 10 bin kişi iftar açacak. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Mübarek Ramazan ayının devletimize, milletimize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi.