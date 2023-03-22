Ümraniye Belediyesi Onikişubat’ta her gün 10 bin kişilik iftar sofrası kuracak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana tüm imkânlarıyla bölgede çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, Ramazanın bereketini afetzede vatandaşlarla paylaşacak. Onikişubat'ta Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan yaşam merkezinde her gün 7 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Ayrıca ilçe genelinde kurulacak 2 merkezde de 3 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacak. Gün boyunca da oruç tutamayanlar için yemek ikramı devam edecek.
GIDA KOLİSİ KAMPANYASI DA DEVAM EDİYOR
Ümraniye Belediyesi, deprem bölgesindeki afetzedelerin yaralarını sarmak için "Bir Koli de Sizden Olsun" kampanyasıyla bölgeye sürdürülebilir destek sağlamayı hedefliyor. Ümraniye Belediyesi ve hayırseverlerin bağışladığı Ramazan kolileri Onikişubat'taki vatandaşlara dağıtılacak.
İFTAR SOFRALARINA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ EŞLİK EDECEK
İftarların yanı sıra kültürel etkinlikler de hem Onikişubat'ta kurulan sahne ile hem de etkinlik TIR'ı ile bölge halkıyla buluşacak. Çocuklar etkinlik TIR'ı sayesinde; Karagöz Hacivat, palyaço, sahne gösterileri ve interaktif çocuk oyunlarıyla gönüllerince eğlenirken, kurulan etkinlik çadırında da ramazanın ruhuna uygun programlar düzenlenecek.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ümraniye Belediyesi olarak tüm ekibimizle birlikte ilk günden itibaren gerek deprem bölgesinde, gerekse Ümraniye'de gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Onikişubat'ta kurduğumuz 526 konteynerlik yaşam merkezimiz Ramazan ile birlikte faaliyete geçecek. Afetzede kardeşlerimizin Ramazan'ı huzur içerisinde geçirebilmeleri için iftar sofraları kurup, etkinlikler düzenleyeceğiz. Yaralarımızı sarmak biraz zaman alacak olsa da mübarek ramazan ayını Onikişubat yaşam merkezinde manevi bir atmosferde idrak edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımızın oruçlarını rahat bir şekilde tutabilmeleri için iftar çadırlarımızı kurduk. Bu çadırda ve ilçenin diğer iki noktasında her gün 10 bin kişi iftar açacak. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Mübarek Ramazan ayının devletimize, milletimize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi.