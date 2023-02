Ümraniye Belediyesi’nden ilçeye gelen depremzedelere destek

Türkiye'yi sarsan büyük felaketin ardından deprem bölgesi için tüm imkânlarını seferber eden Ümraniye Belediyesi, ilçeye gelen depremzedelere de yardım eli uzatmaya devam ediyor. Ümraniye Yardım Koordinasyon Merkezi'nde koordine edilen çalışmalar kapsamında, belediyeye başvuruda bulunan depremzedelerin barınma ihtiyaçları hem belediye hem de gönüllü vatandaşların desteğiyle çözüme kavuşturuluyor. Akraba ve hayırseverlerin evlerinde misafir olan depremzedelere; gıda kolisi, kıyafet, bebek ürünleri, temizlik ve kişisel bakım malzemeleri desteği veriliyor. Ekipler, tüm yardım malzemelerini her ailenin kapısına kadar götürüyor. Ayrıca kalacak yeri olmayan depremzedeler belediye tarafından yurtlara yerleştiriliyor.

HUMMALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Ümraniye Belediyesi ekipleri, her gün yardım toplama merkezinde gelen taleplere yönelik yardım kolilerini hazırlıyor. Özenle hazırlanan paketler araçlara yüklenerek, belirlenen adreslere bizzat elden teslim ediliyor. Ekiplerin çalışması günün ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VERİLİYOR

Konaklama ve diğer temel ihtiyaçları karşılanan depremzedelerin yaşadığı travmayı daha kolay atlatabilmeleri için sekizi gönüllü, on dört psikolog yeni kurulan merkezde psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

'ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kahramanmaraş Onikişubat'ta kurulacak olan 500 konteyner evin hazırlık çalışmalarını an be an takip eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, deprem bölgesinden Ümraniye'ye gelen afetzedeleri ziyaret etti. İlk olarak Adıyaman'dan Ümraniye'ye misafir olan Kaya ailesini, ardından da Gaziantep'ten gelen Köklü ailesini ziyaret eden Başkan Yıldırım, çocuklarla da yakından ilgilenerek, onlara çeşitli oyuncaklar ve hediyeler verdi. Ümraniye'ye gelen tüm depremzedelerin her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Yıldırım, "Deprem bölgesinden ilçemize gelmek isteyen birçok vatandaşımız bizlerle iletişime geçti. Bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden geniş çaplı bir çalışma başlattık. Sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve gönüllü vatandaşlarımızla el ele vererek, ilk etapta depremzedelerimize kalacak yer ve ihtiyaç malzemesi temininde bulunduk. Ümraniyeli hemşehrilerimle birlikte belediye olarak, ilk günden bugüne kadar 209 yardım TIR'ını deprem bölgesine gönderdik. Bununla yetinmeyip yine binlerce yardım malzemesini de ilçemizdeki depremzedelere ulaştırıyoruz. Kurduğumuz tedarik zinciri sayesinde, ürünler tükendikçe yenilerini temin edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bundan sonra da elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.