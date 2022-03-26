Ümraniye’de korku dolu anlar! Gecekonduda yangın paniği

"YANGIN DOĞALGAZDAN ÇIKTI SONRA MOTORLARA SIÇRADI"

Daire sakini İsmail Loş, "Evden çıktığımda her yer yanıyordu. Önce burası yanmış, ondan sonra motorlar yandı. Motosikletler benzinli değil elektrikliydi. Doğalgazdan çıktı yangın sonra motorlara sıçradı. Başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.