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Giriş Tarihi: 26.3.2022 05:28 Son Güncelleme: 26.3.2022 05:31

Ümraniye'de korku dolu anlar! Gecekonduda yangın paniği

DHA
Ümraniye’de korku dolu anlar! Gecekonduda yangın paniği

İstanbul Ümraniye'de iki katlı bir gecekondunun önünde bulunan doğalgaz kutusunda sızma nedeniyle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 2 elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'deki yangın, saat 03.30 sıralarında Huzur Mahallesi Volkan Caddesi'nde bulunan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Gecekondunun önünde bulunan doğalgaz kutusunda sızma nedeniyle yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yükselen alevler doğalgaz kutusunun yanında bulunan 2 elektrikli bisiklete sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İGDAŞ ekipleri ise olay yerine gelerek gazı kesti. Yangın sonucu bina önündeki 2 elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.

"YANGIN DOĞALGAZDAN ÇIKTI SONRA MOTORLARA SIÇRADI"

Daire sakini İsmail Loş, "Evden çıktığımda her yer yanıyordu. Önce burası yanmış, ondan sonra motorlar yandı. Motosikletler benzinli değil elektrikliydi. Doğalgazdan çıktı yangın sonra motorlara sıçradı. Başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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Ümraniye'de korku dolu anlar! Gecekonduda yangın paniği
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