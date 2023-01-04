Ümraniye’de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Olay Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak üzerinde 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Emre P. 2 yıl önce boşandığı eşinin Yeni Filiz Sokak üzerinde bulunan evinin önüne geldi. Ferhat Emre P. ile eski kayınbiraderi Murat Polat arasında tartışma çıktı. Tartışmada sırasında Murat Polat, yanında bulunan tabancayla Ferhat Emre P.'ye ateş etti. Ferhat Emre P. De Murat Polat ve Rüştü Can Ü'ye ateş etti. Olayda Murat Polat ile Rüştü Can Ü. Ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULDU HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Polat, Ümraniye Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne Rüştü Can Ü. İse Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Polat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rüştü Can Ü.'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ferhat Emre P. Polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede 2 tanesi kurusıkı olmak üzere 3 tane tabanca ele geçirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.