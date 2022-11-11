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Giriş Tarihi: 12.11.2022

Umreden ambulans uçakla getirildiler

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Umreden ambulans uçakla getirildiler
Umre için gittikleri Suudi Arabistan'da rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı önceki gün saat 23.00'te Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi. Zatürre nedeniyle solunum yetmezliği yaşayan G.Ö. (49) Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne, beyin kanaması geçiren Zeynep Aslan (58) ise Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Aslan bir aydır Cidde'deki hastanede tedavi görüyordu. Aslan'ın kızı Tuğba Üşenmez, "Özel uçak tutsak çok masraflı olacaktı. Devletimizin ambulans uçaklarda para almadığını bilmiyorduk. Valilikle iletişime geçtikten sonra 3 gün içinde annemi getirdiler, çok güzel ilgilendiler" dedi.

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