Haberler Yaşam Haberleri Umut Akyürek kimdir? 2. Sayfa’nın konuğu Umut Akyürek kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte şarkıları ve hayatı
Giriş Tarihi: 3.10.2022 10:24

Umut Akyürek kimdir? 2. Sayfa’nın konuğu Umut Akyürek kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte şarkıları ve hayatı

TV8 ekranlarının magazin programı verdiği sezon finali ardından başladı. Yeni haftanın ilk konuğu şarkıcı Umut Akyürek oldu. Sosyal medya hesabından programa katılacağını açıklayan ünlü isim hayatı ve şarkıları ile merak konusu oldu. Umut Akyürek eşi, eski hali, şarkıları ve kardeşi gibi aramalarla sorgulanıyor. Peki, Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hakkında tüm merak edilenler…

Umut Akyürek kimdir? 2. Sayfa’nın konuğu Umut Akyürek kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte şarkıları ve hayatı

Umut Akyürek şarkıları, eski hali ve hayatı ile gündemdeki yerini aldı. Özel hayatından detaylara yer verdiği programda Akyürek, sunucu Müge ve Gülşen'in sorularını yanıtladı. Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bir dönem yaptırdığı estetik operasyonlar ile konuşulan ünlü isim son zamanlar gençlik fotoğrafları ile konuşuluyor. İşte, şarkıcı Umut Akyürek hakkında tüm bilgiler…

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

12 Temmuz 1973 Ankara doğumlu olan Umut Akyürek, şu anda 49 yaşında.

İlk ve ortaöğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

İlk musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneğinde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışması'nda 3. oldu. Akyürek, TRT sanatçısıdır.

Ünlü isim 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile evlenmiştir. 2005 yılında ise kızı Melek Bal Ertuğrul'u kucağına almıştır.

UMUT AKYÜREK ŞARKILARI

Başka Söz Söylemem

O Dudaklar Bülbülleşiyor

Âlâ' Turka

Tıbbiyeli Bestekarlar

Sinha

Aşk Senfonisi

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Umut Akyürek kimdir? 2. Sayfa’nın konuğu Umut Akyürek kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte şarkıları ve hayatı
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