Umut’un ilk adım mutluluğu

Kocaeli Başiskele'de doğuştan sol bacağı gelişmediği için ampute edilen 3 yaşındaki Umut, protez bacakla yürümeye başladı.Döngel Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Ramazan Süngü çiftinin 25 Haziran 2021'de dünyaya gelen üçüncü çocukları Umut'un 12 günlükken doğuştan sol bacak kemiğinin gelişmediği belirlendi. Umut'un sol bacağı 6 ay önce Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diz üstünden ampute edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle protez bacağına kavuşan Umut, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yürümenin sevincini yaşıyor.