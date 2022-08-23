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Giriş Tarihi: 23.8.2022 15:40 Son Güncelleme: 23.8.2022 15:43

UNESCO listesindeki iki şehir Bergama-Şeki kardeş oldu

Bergama Belediyesi ile Azerbaycan’ın Şeki şehri arasında, tarihi bağları güçlendirecek kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğini artıracak kardeş şehir protokolü imzalandı. Şeki Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Şeki Valisi Elhan Usubov protokole imza attı.

ERTAN GÜRCANER
UNESCO listesindeki iki şehir Bergama-Şeki kardeş oldu

İkili görüşmelerde bulunmak üzere önceki gün Azerbaycan'ın Şeki kentine giden Belediye Başkanı Hakan Koştu başkanlığındaki Bergama Delegasyonu Belediye Meclis Üyeleri Memduh Çoban, Abidin Kumova, Ali Bor ile Şeki Vali Yardımcısı Orhan Hüseynl, Şeki Belediye Başkanı Mayıs Allahverdiyev, Şeki Belediye Başkan Yardımcısı İntiqam Aşhirov imza töreninde hazır bulundular.

BAŞKAN KOŞTU; "CANDAN ÖTE KARDEŞLİĞİMİZ PEKİŞECEK"

Her iki şehrin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunduğuna yaptığı konuşmasında dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'mız ve Şeki'nin bu özelliği, iki şehri birbirine daha sıkı bağlamaktadır. Bergama kadim kültürü olan tarihi bir yer. Şeki ile her türlü iş birliğine hazırız. Bugün attığımız imzayla candan öte kardeşliğimiz, kültürel ve sosyal projelerle taçlanacak. Bergama'mız gibi tarihsel, kültürel ve sanatsal yönleri ile zengin Şeki ile karşılıklı görüşmelerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KARŞILIKLI BİLGİ ALIŞ-VERİŞİNDE BULUNDU

Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin vurgulandığı buluşmada; heyetler belediyecilik alanında karşılıklı tecrübe ve deneyimlerini dile getirdi. Görüşmelerde şehirlerin siyasi ve idari yönetim yapıları ile coğrafi özellikleri, tarihsel ve kültürel yönleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bergama ve Şeki arasında ilişkileri güçlendirecek kardeş şehir protokolü, belediyecilik, kültürel, sosyal, sportif, ekonomik ve ticari alanlarda tecrübe paylaşımı ve işbirliğini öngörüyor. Şeki Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kardeş şehir protokolü imza töreni ardından Bergama Delegasyonu, Azerbaycan Ortaçağ mimarisinin önemli eserlerinden #UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Şeki Han Sarayı'nı ziyaret etti. Beş gün süresince devam edecek olan görüşmeler ardından delegasyon Bergama'ya dönecek.

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UNESCO listesindeki iki şehir Bergama-Şeki kardeş oldu
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