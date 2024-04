UNESCO Şehri Midyat’ta bayramda turist bereketi yaşandı, sokaklar halaylar ile renklendi

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin binlerce yıldır kardeşçe yaşadığı medeniyetler beşiği, dillerin, dinlerin, kültürlerin ve sanatın buluşma noktası Midyat İlçesi, Ramazan Bayramı'nda turist akınına uğradı.

Her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından tarih, inanç ve kültür turizmi merkezlerinden biri olan 'Dinler ve Diller Diyarı' diye anılan Midyat İlçesi, bayram tatili için tur düzenleyen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Binlerce yıldır İslam, Hıristiyanlık, Ezidilik inançlarının ve Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice dillerinin buluşma noktası olan ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran kadim şehir Midyat, Ramazan Bayramı'nda turistlerin uğrak yeri oldu.

Ortadoğu Süryanilerinin merkezi durumunda bulunan, farklı inanç ve kültürlerden insanların binlerce yıldır bir arada yaşadığı dinler ve diller şehri Midyat, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

9 günlük bayram tatili fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, tatilini deniz ve kumsallarıyla meşhur tatil bölgeleri yerine tarih ve kültürle iç içe 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip birçok medeniyete beşiklik eden Midyat'ta geçiriyorlar.

Tatil süresince günlük 10 bini aşan turistin ziyaret ettiği Midyat'ın tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen turistler, ayrıca Süryani telkâri ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yapıyor.

Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle İstanbul, Trabzon, İzmir, Balıkesir, Adıyaman, Hatay, Adana, Antalya, Şırnak, Batman, Mersin ve Ankara'dan gelen turistler, tarihi mekanları geziyorlar.

Turistler, bir yandan mistik atmosferin tadını çıkartıyor, bir yandan da özellikle filmlerin çekildiği tarihi mekanlarda cep telefonlarıyla bol bol selfie, her köşenin ve ayrıntının fotoğrafını çekip gezilerini ölümsüzleştiriyorlar.

Öte yandan yöresel çalgıcılarda gelen turistler için kemençe çalarken, kimi turistlerde halay çekip gezilerinin yorgunluğu üzerlerinden atıyorlar.

Turistlerin uğrak yeri olan tarihi konukevi Müdürü Cengiz Özdemir, "9 günlük tatil olduğu için her yerden maşallah turist akını geldi. İlk defa bu kadar yoğunluk gördük. Herkesi de bekleriz" dedi.

Turist rehberi Abdulbaki Karakeçeli, "İnsanlar buradaki antik şehirleri, yemek kültürünü, nehirlerimiz, dağlarımız, coğrafyamızı, yöresel giyimimizi, el sanatlarımızı, puşimizi, şalvarımızı, entarimizi, her şeyimizi merak ediyorlar. Çünkü gerçekten insanlar buraya geldikleri zaman çok farklı bir kültür görüyorlar. Bu da onları etkiliyor. Şimdi sürekli televizyonda görüyorlar. Arkamızdaki Midyat Konukevinde işte televizyonlarda yayınlanan onlarca dizi çekildi. Bu bölge tamamen bir filim platosu haline geldi. Bu da insanları cezbediyor, merak uyandırıyor. Aşırı derecede bir yoğunluk var. Şu anda bölgemizdeki otellerimiz, restoranlarımız artık kaldıramıyor. Boş yer yok, her taraf dolu. Bu bölgemiz için iyi yani. Şu an da huzurlu bir ortamın olması insanların bu 9 günlük tatilde güzel değerlendirmek istemesi, büyükşehirlerin gürültüsünden, kalabalığından kaçıp buralara, sakin, huzurlu bir tatil yapmak istiyorlar." Dedi.

Turist Mizgin Kaynak, "Van'dan katılıyoruz. Bayram dolayısıyla tatillerimiz oluyor, 3 günlük bir tatilimiz oldu. Biz de Mardin Midyat'a gelmek istedik. Çok dolu burası. Gerçekten bu kadar dolu olduğunu beklemiyorduk aslında. Bayağı katılım oldukça fazla nefes alamıyoruz artık, ama bir o kadar da güzel, eğlenceli. Mardin ve Midyat çok güzel. Güzel anılar yaşadık, fotoğraflar çektik. Eğlenceli geçiyor diyelim artık. Sevdim sokakları ayrı ayrı bir keyif veriyor insana. Gerçekten mutluluk veriyor ayrıca. İnsanı dinlendiriyor diyelim. Buradan da insanlara tavsiye ediyorum. Kesinlikle gelmeleri, görmeleri gereken bir yer" dedi.

Midyat'a gelen turist Nurullah Ergün, "Midyat turistik açıdan çok turist çeken bir yer olduğu için biz gençler toplandığımız zaman ilk her zaman kendimizi Midyat'ta buluyoruz. Midyat doğunun incisi. Bizim için çok gelişmiş bir yer. Buraya gelince keyif alıyoruz" dedi.

Turist Gülcan Doğru, "Midyat'ın medeniyetini çok beğeniyorum. Kürtler, Türkler, Hıristiyanlar hepsi bir arada. Herkesi buraya bekliyorum, herkes gelsin. Buranın kültürünü, medeniyetini, herkesi beklerim bayramlaşmaya." dedi.

Turist Sementa Altekin, "Dizilerde olsun, televizyonlarda olsun çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesini istediğimiz bir yer. Yani burayı görmeyen insanların mutlaka görmesi gereken bir yer." Dedi.

Turist Duygu Kocaman, "Trabzon'dan geliyorum, öğrencilerimle birlikte. Halk oyunları eğitmeniyim. Midyat'a biz turla geldik, Gap turu dahilinde Midyat. Ama gittiğim yerlerden açıkçası burayı beğendim. Zaten aşırı bir yoğunluk var. Demek ki burada bir şey var ki insanlar buraya akın akın geliyorlar. Yani Çok güzel bir şehir." dedi.

Turist Onur Dağbay, "Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul Pendik'ten. Midyat'a gezmeye geldik. Bayramımızı burada geçirmek istedik. Midyat'ı televizyonlarda gördük, ama daha farklıymış görünce. Daha çok beğendik. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Turist Civan İnan, "Bayram için geldik, gezmeye, görmeye. Tarihi yerleri görmeye geldik. Gördük, beğendik. Biraz kalabalık ama yapacak bir şey yok. Gerçekten görülmeye değer bir şehir. Tarihi eserleri, çok güzel yerler var. Yeni herkesin gelip görmesini istiyoruz." Dedi.