Unesco’dan korkutan uyarı: İstanbul tsunami tehlikesi altında

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Akdeniz'de yüksek tsunami olasılığına karşı önlemlerin acilen artırılması çağrısında bulundu. Örgütten yapılan açıklamada, Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki tsunami olaylarına karşı orada yaşayan toplulukları korumak amacıyla uygulanan "Tsunamiye Hazır" programının kapsamının genişletildiği belirtildi. Akdeniz Bölgesi'nde gelecek 30 yıl içinde tsunami olaylarının meydana gelme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle acil önlem alınması çağrısı yapılan açıklamada, bu bölgelerde yaşayan nüfusun farkındalığını artırmak için uzmanlar tarafından planlar hazırlandığı kaydedildi.Marsilya ve İskenderiye'yle birlikte İstanbul'un da tehlike altında olduğunu vurgulayan örgüt, önümüzdeki 30 yıl içinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin ortaya çıkma ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu belirtti.