UNFPA’dan depremden etkilenen hamile ve yeni doğum yapmış annelere büyük destek!

Sarıdağ, deprem bölgesindeki hamile ve yeni doğum yapmış kadınları özellikle takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim tahminlerimize göre depremden etkilenen illerde yaşayan 226 bin gebe var ve önümüzdeki ay 25 bin doğumun olması bekleniyor. Biz şu anda Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlarla birlikte bir destek çağrısında bulunduk. Çünkü bu grupların acil desteğe ihtiyacı var. Buna ek olarak biz halihazırda ilk günden beri elimizdeki kaynakları kullanarak destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin kişiye kit sağlayabildik. Ve aynı şekilde yaklaşık 3 bin kişiye de üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda koruma hizmeti sağlamış bulunuyoruz ve her gün bu hizmetlerimiz artarak devam ediyor."