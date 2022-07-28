Üniversite kayıt tarihleri 2022 YÖK ile belli oldu! Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, e-kayıt ne zaman, nasıl yapılır? İşte gerekli belgeler

Üniversite kayıt tarihleri 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Tercih dönemi yaklaşık iki hafta ÖSYM kılavuzu eşliğinde sürecek. YKS tercih sonuçları ardından ilk adımda elektronik kayıt (e-kayıt) yapılacak. Daha sonra kayıt işlemleri kurumlarda tamamlanacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, e-kayıt ne zaman? İşte, YÖK ile üniversite kayıt tarihleri…
YKS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada tercih tarihlerini paylaştı. Buna göre;
27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri alınacak.
İşlemler http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?
2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının öğrencilere duyurulacağı gün henüz ÖSYM takviminde belirtilmedi.
5 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek tercihlerin ardından üniversite kayıt işlemleri gelmeden sonuçlar açıklanacak.
Geçtiğimiz senelerde tercihlerin bitiminden iki hafta sonra sonuçlar duyurulmuştu. Bu durumda yerleştirme sonuçlarının 19 Ağustos gibi duyurulması bekleniyor.