Üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı! 2022 – 2023 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarının bitmesiyle birlikte elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri tamamlayarak kayıt süreci dahilinde üniversitelere başvurmaları gerekir.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.