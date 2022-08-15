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Giriş Tarihi: 15.8.2022 09:58

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, yeni dönem ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları açıklanırken üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Üniversite kayıt tarihleri kazandıkları okullara kayıt yaptırmak isteyenler tarih araştırmasına çıktı. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, yeni dönem ne zaman başlıyor? İşte bilgiler…

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, yeni dönem ne zaman başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte, üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna milyonlar yanıt arıyor. 2021 yılında üniversiteler 13 Eylül tarihi itibariyle açılmıştı. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İTÜ, Selçuk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin açılış tarihi merak konusu oldu. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, yeni dönem ne zaman başlıyor? İşte yanıtı

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başladı.

2022-2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil. Bu konuda her üniversitenin açılış tarihleri akademik takvimlerine göre farklık gösterecek.

Pek çok üniversitede yeni dönem eğitim sürecinin Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

Üniversitelerin akademik takviminden yararlanabilirsiniz.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Binlerce adayın gözü son dakika açıklamasındaydı. Beklenen 2022 YKS tercih sonuçları açıklaması bugün sabah saatlerinde ÖSYM'den geldi. Böylece binlerce aday, üniversite eğitimi alacakları okulları öğrenmiş oldu. Sonuçlar; sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

27 Temmuz- 5 Ağustos arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Ardından boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme süreci başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, yeni dönem ne zaman başlıyor?
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