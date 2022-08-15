Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 2023 Üniversiteler ne zaman açılıyor, yeni dönem ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başladı.

2022-2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil. Bu konuda her üniversitenin açılış tarihleri akademik takvimlerine göre farklık gösterecek.

Pek çok üniversitede yeni dönem eğitim sürecinin Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

Üniversitelerin akademik takviminden yararlanabilirsiniz.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Binlerce adayın gözü son dakika açıklamasındaydı. Beklenen 2022 YKS tercih sonuçları açıklaması bugün sabah saatlerinde ÖSYM'den geldi. Böylece binlerce aday, üniversite eğitimi alacakları okulları öğrenmiş oldu. Sonuçlar; sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor.