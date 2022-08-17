Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 - 2023 güz dönemi üniversiteler ayın kaçında açılacak?

Okullar ne zaman açılıyor sorusu öğrenciler tarafından soruluyor. YKS tercih sonuçları açıklandı ve milyonlarca öğrenci üniversitelere yerleşti. Üniversitelerin yüzde 99'u dolmuş durumda. Böylece 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemine giriş yapıyoruz. Öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak 2022 sorusunu yöneltiyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar