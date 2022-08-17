Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 - 2023 güz dönemi üniversiteler ayın kaçında açılacak?

Okullar ne zaman açılıyor sorusu öğrenciler tarafından soruluyor. YKS tercih sonuçları açıklandı ve milyonlarca öğrenci üniversitelere yerleşti. Üniversitelerin yüzde 99'u dolmuş durumda. Böylece 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemine giriş yapıyoruz. Öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak 2022 sorusunu yöneltiyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim, bu tarihte başladı.
2021 yılında üniversiteler, 13 Eylül tarihi itibarıyla açılmıştı. 2022 - 2023 için üniversitelerin eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılması bekleniyor.
2022 - 2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?
27 Temmuz- 5 Ağustos arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Ardından boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme süreci başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.