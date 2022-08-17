Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 - 2023 güz dönemi üniversiteler ayın kaçında açılacak?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 15:37 Son Güncelleme: 17.8.2022 15:37

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 - 2023 güz dönemi üniversiteler ayın kaçında açılacak?

YKS tercih sonuçları açıklanmasıyla birlikte tercihler sonucu yerleşen yeni öğrenciler üniversiteler ne zaman açılıyor sorusunu soruyor. 2022 2023 üniversitelerin açılış tarihi yaklaşıyor ve üniversite kayıt tarihleri arasında öğrenciler kayıt olup artık bekleyişe geçecek. Üniversiteler ayın kaçında açılacak sorusu sıklıkla soruluyor. Her üniversite farklı tarihte açılsa da belli bir aralık içerisinde açılışı yapmaktalar. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor 2022? İşte detaylar!

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 - 2023 güz dönemi üniversiteler ayın kaçında açılacak?

Okullar ne zaman açılıyor sorusu öğrenciler tarafından soruluyor. YKS tercih sonuçları açıklandı ve milyonlarca öğrenci üniversitelere yerleşti. Üniversitelerin yüzde 99'u dolmuş durumda. Böylece 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemine giriş yapıyoruz. Öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak 2022 sorusunu yöneltiyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim, bu tarihte başladı.

2021 yılında üniversiteler, 13 Eylül tarihi itibarıyla açılmıştı. 2022 - 2023 için üniversitelerin eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılması bekleniyor.

2022 - 2023 eğitim yılının başlama tarihi ise henüz net değil.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

27 Temmuz- 5 Ağustos arasında alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Ardından boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme süreci başlayacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Yaz tatili de bu tarihte son bulmuş olacak.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022 - 2023 güz dönemi üniversiteler ayın kaçında açılacak?
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