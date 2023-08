Üniversitelerden başarılı öğrenciye 15 bin lira burs

Üniversite sınavında dereceye giren öğrencilere hem devlet hem de vakıf üniversiteleri cazip imkânlar sunuyor. Tercih döneminde olan adayların ilgilendikleri üniversitelerin internet sitelerinde duyurulan bu imkânları da iyi incelemeleri tavsiye ediliyor. Öğrencilere vaat edilen aylık cep harçlığı miktarı 15 bin TL'yi buluyor. Üniversitelerin sınavda dereceye giren öğrencilere sunduğu imkânlar cep harçlığıyla da sınırlı değil. Hemen hemen hepsinde ücretsiz yurt, yemek yardımının yanı sıra spor salonları üyelikleri, teknokentlerde şirket kurma önceliği gibi fırsatlar da sunuluyor. İşte bazı vakıf ve devlet üniversitelerinde öğrencilere sağlanan imkânlar:Türkiye genelinde üniversite sınavında ilk 100'e girenlere aylık 10 bin TL, 101-500 sırada olanlara 6 bin TL, 501-1000 aralığındaki öğrencilere ise 4 bin TL ödenecek. Ancak burslar SÖZEL ve DİL puan türlerinde ve ek puanla derece yapanlarda uygulanmıyor.Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süre ile ayda 9 bin TL, 251-2 bin arasında yer alanlara da her yıl en fazla 9 ay süre ile ayda 5 bin TL ödenecek.İlk 100'e giren öğrenciye yılda 7 ay boyunca 15 bin TL aylık eğitim bursunun yanı sıra ücretsiz yurt ve yemek olanağı sağlanacak. 101-250 arasında yer alan öğrenciye 11 bin TL, 251- 500 arasında olanlara da 7 bin TL aylık cep harçlığı verilecek.2023 YKS'de ilk 100'e girip üniversitenin burslu kontenjanlarına ilk 6 tercihleri arasında yerleştirilen öğrencilere ücretsiz barınma desteğinin yanı sıra aylık 10 bin TL, başarı sıralaması 101-1000 arasında olanlara da aylık 6 bin 750 TL nakdi burs ödenecek.Herhangi bir program grubuna tam burslu kontenjanından yerleşip yerleştiği puan türündeki YKS sıralamasında ilk 10 öğrenci içinde yerleşmiş olanlara 9 ay boyunca aylık 10 bin TL nakit ödeme ve ücretsiz yurt imkânı sağlanacak.YKS'de ilk bine girip üniversiteyi tercih eden adaylara aylık 7 bin 500 TL, başarı sıralaması 1001 ile 5 bin arasında olanlara da aylık 5 bin TL 'Başarı Sıralama Bursu' ödenecek. YKS başarı sıralaması koşulu olmaksızın ilk 3 tercihine İstanbul Ticaret'i yazanlara 9 ay boyunca aylık 2 bin 500 TL "Nakit Tercih Bursu" verilecek.Burslu kontenjandan yerleştirilip SAY, EA veya SÖZ puan türünde ilk 10 bin ile DİL puan türünde ilk 250'ye girmiş olanlara, eğer üniversitenin yurdunda kalmayacaksa 8 ay boyunca aylık 6 bin 500 TL ödenecek. Yurtta kalmayı tercih ederse yurt ücreti alınmayacak, aylık 4 bin 500 TL ödenecek.İlk 100'deki öğrencilere aylık 6 bin TL başarı bursu, isteğe göre İngilizce hazırlık sınıfını yurtdışında (ABD'de) okuma imkânı, her yıl 9 ay boyunca öğle yemeği bursu, üniversite öğrenimi boyunca İTÜ'nün yurtlarında tek kişilik odada ücretsiz barınma olanağı ve 1773 İTÜ Teknopark'ta şirket kurma önceliği sağlanıyor.Birinci sırada olup ilk tercihine Boğaziçi Üniversitesi yazan öğrencilere yılda 9 ay süreyle 5 bin TL, ücretsiz yurt imkânı, yemek ve kitap bursu, spor salonuna ücretsiz üyelik sağlanacak.