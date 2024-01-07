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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Üniversiteli Gökçe evinde ölü bulundu

Üniversiteli Gökçe evinde ölü bulundu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci, evinde ölü bulundu. Urla ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, üniversite öğrencisi Bebeci'nin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeci'nin cesedi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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Üniversiteli Gökçe evinde ölü bulundu
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