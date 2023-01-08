Üniversiteli iyilik melekleri! 300 ‘gönül elçisi’ gönüllere dokunmanın mutluluğunu yaşıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yusuf Sarı, 2015 yılında Emine Erdoğan'ın himayeleriyle valiliklerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacıyla oluşturulmuş olan 'Gönül Elçileri'ni örnek alarak bu isimle Nisan 2022 de bir topluluk kurdu. Birçoğu öğretmen adaylarından oluşan topluluk bugün 300'ü aşkın gönüllüsüyle kalplere dokunmaya devam ediyor. Gönüllüler topluluk içerisinde bir bütçe oluşturup, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor, köy okullarını boyayıp çocukları eğlendiriyor, ÖSYM sınavlarından çıkan öğrencilerin kalem kutularını alıp, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıyorlar. Buda yetmiyor huzurevinde yaşlı ziyareti yapıyor, kimsesiz ve ihtiyaç durumunda olan çocuklara ders çalıştırıyor gerekirse veli toplantılarına bile katılıyorlar.

'GÖNÜLLERDEKİ YÂRENİN PEŞİNDEYİZ'

Topluluğun kurucu başkanı Yusuf Sarı projelerini SABAH'a anlattı. Sarı, "Sosyal sorumluluğun gerekliliklerini sadece devlet kurumlarından beklemek bir toplumun gelişmesi için yeterli değildir. Toplumun bir parçası olarak bireylerin de bu sorumluluğu sırtlanması gerekir. Geleceğin mimarları olarak da biz gençlerin sosyal duyarlılığa sahip olması bir gerekliliktir. Projelerimizi planlarken tek seferlik bir etkinlik olmasındansa devamlılığı olmasını önemsiyoruz.

Tüm bunları yaparken görünüşte sosyal çevremize fayda sağlıyoruz ama bireysel olarak da kişisel gelişimlerimizi geliştirmiş oluyoruz. Üye çoğunluğumuz öğretmen adaylarından oluşuyor ve bizler mesleki anlamda birçok kazanıma daha göreve başlamadan sahip olmuş, deneyimlemiş oluyoruz. Gençliğimizde bizler sosyal sorumluluklar üstlenmedikçe bireysel gelişimimizi sağlamış olamayız. Bu sebeple kendimizi sadece akademik başarıya, diplomaya odaklamak sonrasında sosyal duyarlılığı olmayan yetişkinlere dönüşmemize yol açar. Gönül Elçileri Topluluğu olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerimize 'Gönüllerdeki yârenin peşindeyiz' sloganıyla devam ediyoruz" dedi.