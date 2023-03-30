Üniversiteli kıza yapay zekâyla taciz

İstanbul'da üniversite öğrencisi Aleyna K.'ya (23) iki ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı, sonradan sildiği onlarca fotoğrafının bulunduğu bir mesaj geldi. Sevgi sözleri de içeren mesajı ciddiye almayan Aleyna, mesajı silip kullanıcıyı engelledi. Bu kez 24 Mart günü e-posta adreslerine peş peşe gelen video ve mesajları görünce hayatının şokunu yaşadı. Eski fotoğrafları yapay zekâyla pornografik videolar üzerine eklenmiş ve yine yapay zekâyla hiç söylemediği müstehcen sözler söyletilmişti.Bunu yapanları bulmak için kolları sıvayan Aleyna K. şunları söyledi: "Gelen fotoğraflar 18 yaşımdan önce çektiğim, paylaştığım fotoğraflardı. Yapay zekâyla üzerine ses eklemesi yapmış. Her birinin ekleme olduğu çok belli. Ama tedirgin olduğum konu, mail adreslerimin hepsini bilmesi. Burada ev adresim falan da kayıtlı, bu beni korkuttu. Yapay zekâ artık nasıl bir tehlike haline gelmiş görmüş oldum. Avukatımla gidip şikâyetçi olacağım. O da benden korksun, sonuna kadar bu işin peşini asla bırakmayacağım" dedi.