Haberler Yaşam Haberleri Unkapanı köprü çalışması trafiği yoğunlaştırdı
Giriş Tarihi: 15.4.2022 19:15 Son Güncelleme: 15.4.2022 19:24

Unkapanı köprü çalışması trafiği yoğunlaştırdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Unkapanı köprü çalışması trafiği yoğunlaştırdı

İstanbul Unkapanı Köprüsü'nün altından geçecek olan tramvayın geçişi için Ramazan ayının başlarında başlanan çalışma trafiğin kilitlenmesine neden oluyor.

Unkapanı Köprüsü'nün tamamlanmasının ardından altından geçecek olan tramvay hattı için yol açmak amacıyla İBB tarafından Ramazan ayına girerken inşaat çalışması başlatıldı.

Tramvay hattının Unkapanı Köprüsü'nün altından geçmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde Fatih'ten Taksim istikametinde ve Taksimden Fatih istikametinde aşırı yoğunluk oluştu.

İstanbul'da Ramazan ayı içerisinde iftar saatine kadar tüm ana arterlerde sahil ve D-100 karayolu ve köprülerlerde de aynı yoğunluk yaşandı. Yoğunluk haritasına göre yapılan ölçümlerde saat 17.30'dan itibaren trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Vatandaşlar iftar yolunda trafik çilesi yaşadılar.

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Unkapanı köprü çalışması trafiği yoğunlaştırdı
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