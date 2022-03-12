Unkapanı Köprüsü’nde büyük tehlike

Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktasında dün öğle saatlerinde yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı. İBB ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından açıklık dengelenerek tekrar eski haline getirildi ve köprü trafiğe açıldı. Köprüde incelemede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Arslan, yaptığı açıklamada, "Mevsim şartları, hava şartları soğuk olduğu zaman metalin daralıp genleşmesinden kaynaklı bu köprüde, bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Olağan bir durum. Fırtınadan, lodostan dolayı bu olağan bir şeydi" diye konuştu.