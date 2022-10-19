Ünlü AVM’deki çatışmanın sırrı çözüldü

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa semtindeki AVM'de bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili yeni bir gözaltı daha oldu. Bir ay önce alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve olayda 6 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda kavganın Gürcistan ve Azerbaycanlı iki grup arasında yaşandığı tespit edildi. Elde edilen görüntü ve bilgilere göre bir gruptan Gürcistan uyruklu 7 kişi, Azerbaycan uyruklu 11 kişi kafeye geldi. Kafeye gelen Azerbaycanlı gruptan birkaç kişi kafede oturan Gürcistan grubundan bir kişiyi kaldırmaya çalıştı. Masadan alınmak istenen kişinin de Gaga B. olduğu öğrenildi. Şahsın Gürcistan polisi tarafından da aranan bir isimdi.

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

İki grup arasında yaşanan bu gerilim silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı. Olayın kilit ismi Gaga B. kayıplara karıştı. Düzenlenen ilk operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği Gaga B.'nin peşine düştü. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler olayın neden çıktığını polise anlatmadı. Çalışmalarını sürdüren polis, Gaga B.'nın izini tespit etti. Gaga B.'nin Sabiha Gökçe Havalimanı'ndan Ermenistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı. Polis havalimanı içinde ve dışında güvenlik önlemi aldı. Arkadaşı Aleksandr L. tarafından yurt dışına çıkarılmak istenen Gaga B. ve arkadaşı yakalandı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Gaga B. susma hakkını kullandı. Savcılıkta da susma hakkını kullanan olayın kilit ismi Gaga B. ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklama sayısı 7'ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.