Ünlü dizinin kuaförü, sevgilisine hayatı zindan etti

İstanbul'da öğrenci olan 24 yaşındaki Seher Ö., 22 Haziran'da sosyal medya üzerinden 'Duy Beni' dizisinde saç tasarımcısı olarak çalışan Ufuk Ç. ile tanıştı. İkilinin arkadaşlığı bir süre sonra yerini duygusal ilişkiye bıraktı. Dolu dizgin başlayan aşk kısa sürdü, ilişki içindeyken psikolojisi bozulan Seher Ö.'nün asıl kabusu ise ayrılma kararı aldığında başladı.
ÇAREYİ SAVCILIKTA ARADI
Yaklaşık 5 ay süren aşkta iddiaya göre Ufuk Ç., sevgilisi Seher Ö.'nün sürekli kendisini aldattığını ileri sürerek genç kadını suçlamaya başladı. Her geçen gün aldatıldığını öne sürerek sevgilisine ettiği hakaret ve tehditleri arttıran Ufuk Ç., genç kadına eziyet etti. Üzerinde 'Aldatan kadın' baskısını yaşayarak erkek arkadaşının ağır küfür ve tehditlerine maruz kalan Seher Ö., önce psikoloğa gidip tedaviye başladı, sonra da savcılığa giderek sevgilisinden şikayetçi oldu.
"SÖZLÜ TACİZ VE PSİKOLOJİK ŞİDDET MAĞDURUYUM"
Savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde ilişkisi boyunca ağır hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek "Sürekli kendisini aldattığımı söylüyordu. Kendisini ikna etmeye çalıştığımdaysa sayısız küfre maruz kaldım. Sürekli 'karaktersiz, seni mahvederim, hayatını bitiririm, boş edebiyat yapma' gibi mesajlarla karşılaşıyorum. Manipülasyonlarından dolayı psikolojim bozuldu, vücudumda çeşitli reaksiyonlar başladı. Her kavgadan sonra hastaneye gider oldum. Şu anda da psikolojik tedavi görüyorum. Sözlü tacizler ve psikolojik şiddet mağduruyum." İfadelerini kullandı.
BAŞKA HESAPLARDAN DEVAM EDEN BİR SAPLANTI
Uzakta yaşayan ailesinin de tedirgin olduğunu söyleyen Seher Ö. devamında "Ailem adresimi bilmediği bir eve taşınmamı istiyor. Maddi ve manevi zarara uğratıldım. Psikolojik baskısı sonucu hayatım derinden etkilendi. Her yerden engellememe rağmen başka hesaplardan ve arkadaşlarından bana ulaşıp tehdit ve küfürlerine devam etti" diyerek kendisini sürekli rahatsız eden Ufuk Ç.'den şikayetçi olduğunu söyledi.
MAHKEMEDEN KADINA ŞİDDETE VURGU VE 2 AY KORUMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Seher Ö., Aile Mahkemesi'ne de başvurarak eski sevgilisi Ufuk Ç. hakkında koruma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi tarafından verilen koruma kararında, kadına karşı yapılan her türlü şiddetin en başta bir insan hakkı ihlali olduğunun altı çizildi. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna değinen mahkeme, kadınların cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirlerin ayrımcılık olarak yorumlanamayacağını vurgulayarak Ufuk Ç.'nin 2 ay süreyle Seher Ö.'ye ve ikamet ettiği eve yaklaşmamasına hükmetti.
"ÇALIŞTIĞI DİZİNİN KONUSU ZORBALIĞA KARŞI ÇIKMAKTI"
Yaşadığı bu zorlu süreci SABAH'a anlatan Seher Ö., "Bu psikolojik şiddet süresince hayattan soğudum. Amacım intikam almak da değil. Ben bu manipülasyonu yapanın suçunun farkına varmasını diliyorum. 'Duy Beni' isimli dizi, zorbalığa ses çıkarmamız gerektiğini anlatıyordu. Bence de susmamalıyız. Çünkü her insanın hayatı değerlidir" dedi.