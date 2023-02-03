Ünlü dizinin kuaförü, sevgilisine hayatı zindan etti

ÇAREYİ SAVCILIKTA ARADI

Yaklaşık 5 ay süren aşkta iddiaya göre Ufuk Ç., sevgilisi Seher Ö.'nün sürekli kendisini aldattığını ileri sürerek genç kadını suçlamaya başladı. Her geçen gün aldatıldığını öne sürerek sevgilisine ettiği hakaret ve tehditleri arttıran Ufuk Ç., genç kadına eziyet etti. Üzerinde 'Aldatan kadın' baskısını yaşayarak erkek arkadaşının ağır küfür ve tehditlerine maruz kalan Seher Ö., önce psikoloğa gidip tedaviye başladı, sonra da savcılığa giderek sevgilisinden şikayetçi oldu.

"SÖZLÜ TACİZ VE PSİKOLOJİK ŞİDDET MAĞDURUYUM"

Savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde ilişkisi boyunca ağır hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek "Sürekli kendisini aldattığımı söylüyordu. Kendisini ikna etmeye çalıştığımdaysa sayısız küfre maruz kaldım. Sürekli 'karaktersiz, seni mahvederim, hayatını bitiririm, boş edebiyat yapma' gibi mesajlarla karşılaşıyorum. Manipülasyonlarından dolayı psikolojim bozuldu, vücudumda çeşitli reaksiyonlar başladı. Her kavgadan sonra hastaneye gider oldum. Şu anda da psikolojik tedavi görüyorum. Sözlü tacizler ve psikolojik şiddet mağduruyum." İfadelerini kullandı.