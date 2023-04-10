Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan’ı katletmişti: Not bırakıp yaşamına son verdi!

Soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanıp, tutuklanan Akçekaya hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen 20 Mart'ta görülen 3'üncü duruşmada savcı mütalaasını verip, Akçekaya için öldürülen Nazmi Arıkan'ı 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', Şerif Eker için ise 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından ceza verilmesini istedi. Mahkeme heyeti geçen 29 Mart'ta kararını verip Ufuk Akçekaya'yı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.