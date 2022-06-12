Ünlü havayolu şirketinden Türkiye’de tatile teşvik! 100 Sterlin’e varan indirim!

İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Sun, havayolu şirketi British Airways'in Türkiye'ye tatillerde 100 Sterlin'e varan indirimlerle, konaklama başına 299 Sterlinlik fırsatlarla, gecelik kişi başına 42 Sterlin'den başlayan bir indirim başlattığını yazdı.
Türkiye'nin, İngilizlerin en sevdiği ve Avrupa'nın en değerli tatil yeri olduğu belirtilen haberde, "Antalya, Bodrum veya Dalaman'a plaj kaçamağı rezervasyonu yapan tatilciler, 2 bin 500 Euro üzerindeki rezervasyonlarda bin 250 Euro veya 100 Euro üzerinde harcama yaptıklarında 50 Euro tasarruf edebilirler" ifadelerine yer verildi.
Haberde, Türkiye'nin tatil bölgeleri ve tesislerinden övgüyle bahsedildi. Tatil bölgelerinin kumlu plajları, sıcak havası, sıcakkanlı yerlileri ve mükemmel yemeklerinin tatilcileri cezbettiği belirtildi.