Ünlü İngiliz çiftin en acı günü: Bodrum’daki kazada hayatını kaybetti!

Ağır yaralı olan Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan dizilerde rol aldığı öğrenildi. Tedavisi Bodrum'daki özel bir hastanede süren İngiliz oyuncu ve model Oukhellou'nun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yazmin, son olarak İngiltere'de yayınlanan bir reality show olan The Only Way Is Essex'te rol alıyordu.