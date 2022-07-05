Ünlü İngiliz çiftin en acı günü: Bodrum’daki kazada hayatını kaybetti!

Bodrum'da, Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkiinde seyreden otomobil, sürücüsü Jake Robert Mclean'in kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen otomobilde sıkışan 33 yaşındaki İngiliz oyuncu ve yapımcı Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan kız arkadaşı İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou, ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mclean'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ağır yaralı olan Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan dizilerde rol aldığı öğrenildi. Tedavisi Bodrum'daki özel bir hastanede süren İngiliz oyuncu ve model Oukhellou'nun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yazmin, son olarak İngiltere'de yayınlanan bir reality show olan The Only Way Is Essex'te rol alıyordu.
İŞ ANLAŞMASI İÇİN GELMİŞLERDİ
Kazada hayatını kaybeden Jake Robert Mclean'in Bodrum'a bir iş anlaşması için geldiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre feci kazada genç yaşında hayata veda eden Jake Robert Mclean'in çeşitli film ve dizilerde oyuncu ve yapımcı olarak yer aldığı öğrenildi.
Mclean, Aralık'ta vizyona girecek olan Avatar 2, Tooken ve Natural Disaster gibi filmlerde rol aldı. Mclean ve Yazmin Oukhellou'nun 2019 yılından beri birlikte oldukları öğrenildi.