Ünlü işadamının helikopter kazasında bilirkişi raporunu tamamladı!

Kaza 6 Eylül 2018 günü İstanbul Bostancı'da meydana geldi. Ünver Havacılığa ait helikopter Kartal'dan Büyükçekmece'ye hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı. Helikopterde bulunan iş adamı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet Özgür hastaneye kaldırıldı, Ünver yaşamını yitirdi. Yaklaşık 3 yıl süren soruşturma sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 34 yıllık pilot İsmet Özgür hakkında dava açtı. Özgür'ün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsinin istendiği davaya mahkemenin istediği ek bilirkişi raporu geldi. Hukukçu, aynı zamanda kaptan pilot ve uçak yüksek mühendisinin hazırladığı rapora SABAH ulaştı.
"PİLOT YETKİSİNİ KULLANMADI"
Bilirkişiler ilk raporda, hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver'in uçuş sertifikası geçerlilik süresi dolmasına rağmen kaptan pilot koltuğunda oturduğunu ve helikopterin sahibi olması nedeniyle pilot İsmet Özgür'e baskı oluşturduğunu belirtmişti. Bu olayın sanık Özgür'ün kusur durumuna etki edip etmediği irdelendi. Pilotun bu noktada kurallara uymayan kişiyi Sivil Havacılık Kanunu'ndaki "hava aracında emniyet ve düzenin sağlanması için talimat vermeye yetkilidir" maddesi gereğince uyarmadığı ve böylelikle yetkisini kullanmadığı aktarıldı.
"HAVAYOLU DA ÖNLEM ALABİLİRDİ"
Bu nedenlerle pilot İsmet Özgür'ün yüzde 65 oranında asli, Ünver Havayolları'nın da Halil İbrahim Ünver'in uçuş kararına müdahil olmasını önleyecek prosedüre sahip olmaması noktasında önlem almadığı gerekçesiyle yüzde 35 oranında tali kusurlu olduğu anlatıldı.
"AŞIRI GÜVEN BAŞLI BAŞINA KAZA NEDENİ"
Ek raporda dikkat çeken bir detay da pilot İsmet Özgür'ün tecrübesiyle ilgili tespit oldu. Geçmişteki başarı ve tecrübeleri nedeniyle kazada sorumlu olamayacağına ilişkin değerlendirme yapmanın doğru olamayacağı anlatılan raporda, "Tecrübelere dayalı aşırı güven davranışının başlı başına bir kaza nedeni olabileceği de değerlendirilmektedir" denildi.