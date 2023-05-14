Ünlü işadamının helikopter kazasında bilirkişi raporunu tamamladı!

"HAVAYOLU DA ÖNLEM ALABİLİRDİ"

Bu nedenlerle pilot İsmet Özgür'ün yüzde 65 oranında asli, Ünver Havayolları'nın da Halil İbrahim Ünver'in uçuş kararına müdahil olmasını önleyecek prosedüre sahip olmaması noktasında önlem almadığı gerekçesiyle yüzde 35 oranında tali kusurlu olduğu anlatıldı.

"AŞIRI GÜVEN BAŞLI BAŞINA KAZA NEDENİ"

Ek raporda dikkat çeken bir detay da pilot İsmet Özgür'ün tecrübesiyle ilgili tespit oldu. Geçmişteki başarı ve tecrübeleri nedeniyle kazada sorumlu olamayacağına ilişkin değerlendirme yapmanın doğru olamayacağı anlatılan raporda, "Tecrübelere dayalı aşırı güven davranışının başlı başına bir kaza nedeni olabileceği de değerlendirilmektedir" denildi.