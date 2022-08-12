Ünlü mimar Nişan Yaubyan son yolculuğuna uğurlandı

1928'de dünyaya gelen Nişan Yaubyan, Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. Amerika'nın Michigan Üniversitesi'nde master yaptığı sırada New York'taki İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi başta olmak üzere Washington Dulles Uluslararası Havalimanı ve Century Plaza gibi önemli projelerde yer aldı.

Katıldığı 69 proje yarışmasının 6'sı birincilik olmak üzere 44'ünden derece alan Yaubyan, Türkiye mimarisine katkılarından dolayı, İstanbul Serbest Mimarlar Derneğinden 2003 yılında onur üyeliği aldı. Yaubyan, 2020'de ise Türkiye'de bir mimara verilen en büyük ödül olan Mimar Sinan Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

MİMAR SİNAN BÜYÜK ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

50'li yılların modernizminden öncülerinden olan Yaubyan; Beyoğlu Hastanesi, Sakarya Hükümet Konağı, Sünbül Apartmanı, Bebek Apartmanı, Çanakkale Seramik Binası gibi Türkiye'nin modern mimarisinin dikkat çekici projelere imza attı. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde 11 yıl boyunca ders verdi.

GAZETE KUPÜRÜ İLE BAŞLAYAN

Yaubyan'ın üyesi olduğu Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği (HAYCAR) Başkanı Gülüzar Artuç, Yaubyan'ın arşivinin dijitalleştirileceğini açıkladı.

Artuç, "Yaptığı eserlerin arşivini çok iyi tutmuş. Bütün projeleri elimizde, arşivin dijitalleşme kısmına başlayacağız. Ekim ayında Mimarlar Odası ile onun adına bir sergi açacağız." dedi.

Artuç, Yaubyan'ın mimarlık aşkını anlattı: "Çocukluğundan beri mimar olmak istiyormuş ama mimarlığın adını bilmiyormuş. Tesadüfen komşusunun evinden gelen bir gazete kupüründe o dönem Atatürk mozolesi yarışmasında maket fotoğrafları görüyor. O esnada bu işi yapmak istediğine karar veriyor."