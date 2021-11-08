Ünlü modacı Pınar Bent Dubai Moda Haftası’nda

Gelinlik ve abiye modasının öncü isimlerinden Pınar Bent, 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek International Fashion Week Dubai 2021 (Uluslararası Dubai Moda Haftası 2021) kapsamında defile düzenleyecek. Enis Onat'ın organizasyonunu üstlendiği defilede, Pınar Bent'in 2022 gelinlik koleksiyonu podyuma çıkacak. Türkiye modasının tanıtımı için organizasyon yetkilileriyle görüştüğünü ve bir Türk tasarımcının defile yapmasını önerdiğini belirten Enis Onat, en çok Pınar Bent'in koleksiyonunun beğenildiğini, ünlü modacının Dubai'ye davet edildiğini söyledi.



11 KASIM'DA MEYDAN'DA

Pınar Bent, 11 Kasım Perşembe günü Dubai'nin yeni moda ve eğlence merkezlerinden Meydan'da yapılacak moda etkinliği kapsamında 2022 gelinlik koleksiyonunu podyuma çıkaracak. Hazırlıklara şimdiden başlayan Bent, koleksiyonunu uluslararası 30 modelle beğeniye sunacak.

DÜNYA ÇAPINDA MODACILAR BULUŞACAK

Pınar Bent, dünya çapındaki tasarımcıların özel tasarımlarıyla sunum yapacakları organizasyon için heyecanlı: "Moda haftaları benim için her zaman heyecan verici olmuştur. Ancak lüksün başkenti Dubai'de gerçekleşecek bu etkinliğin yeri çok ayrı. Dünya çapında tasarımcıları buluşturacak bu etkinliğin bir parçası olacağım için mutluyum. O gün orada çok güzel bir defileye imza atacağız, Türkiye'nin adından övgüyle söz ettireceğiz."