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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Ünlü oyuncu yayaların arasına daldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ünlü oyuncu yayaların arasına daldı
İstanbul Beyoğlu'nda Kuloğlu Mahallesi'nde ara sokaktan caddeye dönüş yapan ünlü oyuncu Ayten Soykök (50), direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımı aşıp yolda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Kafeteryaya çarparak duran araç, nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun ve bir başka vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Kafeteryanın önündeki vatandaşlar kazadan kıl payı kurtuldu.



Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları hastaneye sevk ederken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırılırken gözaltına alınan oyuncu Soykök'e "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapıldı ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soykök, 1997'de Baba Evi ile başladığı oyunculuk hayatında, Hürrem Sultan, Abuzer Kadayıf, Tatlı Hayat ve Kelebeğin Rüyası gibi sevilen dizi ve filmlerde oynadı.

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Ünlü oyuncu yayaların arasına daldı
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