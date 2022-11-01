Ünlü sanatçının yeğenleri isyan etti: Bir evi kaldı onu da satacak

Ünlü sanatçı Bilge Ersel'in 1 milyon dolar dolandırılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ersel'in ablası Kadriye Gülşen'in iki kızı, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne teyzelerine vasi atanmasına ilişkin sunduğu dilekçelerinde teyzelerinin nasıl dolandırıldığını dile getirdi.İki kız yeğen, "Teyzemizin sanatçı bir ruha sahip olması, çevresindeki insanlara hemen güvenebilecek fıtratta olması, yalnız yaşaması, ilerleyen yaşı ve benzeri etken ve hususlarla iradesi fesada uğratıldı" ifadeleri kullanıldı.Ailesinden ve İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ablasından kalan yüklü gayrimenkullerin yarı hissedarı olan Ersel'in ortağı ablası Kadriye Gülşen'di. İstanbul Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 gayrimenkulün hissedarı olan ünlü sanatçının, yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon liraya daha sahip oldu. Ancak Gürsel, gayrimenkullerini ucuza satıp dolandırıcılara teslim etti.Kadriye Gülşen'in iki kızı, teyzelerinin satışlardan elde ettiği paraların akıbetinin meçhul olduğunu dile getirerek, teyzelerinin tek evinin kaldığını, bu evi de 3'üncü kişilerin telkinleriyle satma hazırlığı içinde olduğunu vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Birsel'i dolandıran şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor. Savcılık Ersel'i dolandıran şüpheli ya da şüphelilerin, tanıdığı ve her an ulaşabilecek kişiler olabiliceği üzerinde duruyor.