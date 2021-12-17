Ünlü şarkıcıdan ’FETÖ’ ihbarı

Ünlü şarkıcı Fulden Uras Belçikada Kelebek hastası çocuklar için bağış toplanacak iftar yemeği düzenledi. Uras yemeği organize eden Betül T., isimli kişi ile yemek başı 20 Euro fiyat belirleyerek toplanacak paraların dernek için harcanması konusunda anlaştı. Ancak yemek organizasyonu başladığında iddiaya göre Betül T., ünlü şarkıcıya toplanan paralardan kişi başı sadece 5 Euro'luk kısmının kendileriyle paylaşılacağını öğrenince tartışma yaşandı.

'BAĞIŞ PARALARI FETÖ'YE AKTARILIYOR'

Fulden Uras iftar günü hasta yakınlarıyla yaptığı görüşmelerde bazı davetlilerden 50 ila 100 Euro arasında ücret alındığını alınan bu ücretlerin yardım kampanyasına bağış olarak değil de başka şekillerde kullandığını öğrendi. Yine iddiaya göre ünlü şarkıcı yaptığı görüşmelerde paranın ciddi bir kısmının Afrika'da FETÖ'nün kuruluşlarına aktarıldığını öğrendi. Uras, paranın kelebek hastası çocuklarla paylaşılmayacağını Betül T.'nin de sosyal medya hesabından duyurduğunu aktardı.

ORGANİZATÖR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Fulden Uras edindiği bilgiler sonrası Türkiye'ye döner dönmez Betül T.'nin FETÖ'ye yardım ettiğini iddia ederek polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu. Uras karakolda verdiği ifadesinde şüphelinin hastalar üzerinden menfaat temin ettiğini bu temini de FETÖ'ye yardım olarak götürdüğünü anlattı. Fulden Uras'ın hakkında FETÖ ihbarı yaptığını öğrenen Betül T., ise ünlü şarkıcının iftirada bulunduğunu öne sürerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtı.