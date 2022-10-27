Ünlü sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda

"HEP 'NE ZAMAN ÇIKACAĞIM' DİYE SORUYOR"



Hastalık sürecini atlatacaklarına inandığını söyleyen Yolaç, "İnşallah atlatacağız, bütün iyi dileklerimizi yolluyoruz. Onunla konuşabildiğimiz zamanda hep 'ne zaman çıkacağım' diye soruyor. 'Nedir bu çektiğim, bir oraya, bir buraya atıyorlar' diyor. Uzun zamandır yattığı için vücutta yara olmasın diye dikkat ediyorlar ve 2 saatte bir pozisyon değiştiriyorlar. O da beni buradan çıkar diye söylenip duruyor. Çıkacağız Erkancığım, yürüyerek geldik, yürüyerek çıkacağız diyorum" dedi.

10 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA: BİLİNCİ AÇILIYOR, KAPANIYOR



Mart ayındaki tedaviden sonra temmuz ayında normal bir şekilde evden çıktıklarını belirten Yolaç, "Gülerek gittik, 'beni hastaneye niye götürüyorsun' dedi. Erkan gel gidelim hastaneye dedim, tamam dedi. Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor. Öyle bir giriyor, çıkıyor ki. Sabah konuşuyorum çok iyi, öğleden sonra bozuluyor. Çok acıktım, yemek istiyorum, su istiyorum diyor. Öksürük de ciğerlerde çok kötü. Son 10 günde çıkmasının sebebi de bu" diye konuştu.