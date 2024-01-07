Ünlü tasarımcının hukuk savaşını oğlu devraldı

METRO İstanbul'a ait logonun tasarımcısı Faruk Çağla, 2006'da bir şirket için çizdiği "Rezervuar Blok" adlı illüstrasyon eserinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 2020 yılında savcılığa başvurdu. Ömür H. tarafından eserinin çalındığını iddia eden karikatürist, tasarımının "Luzzy" markalı bir ürünün ambalajında kullanılarak satışa sunulduğunu ve mali haklarının ihlal edildiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Soruşturmanın sürdüğü sırada koronavisüre yakalanan ünlü grafiker hayatını kaybetti. Çağla'nın hukuk mücadelesini ise oğlu Erdem Çağla üstlendi. Dosyaya müşteki sıfatıyla dahil olan Çağla, yargı mücadelesini sürdürürken, şüpheli hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıl kadar hapis talebiyle dava açıldı.