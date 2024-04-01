Ünlü yapımcıya kâbusu yaşattılar... Bıçak zoruyla senet imzaladı

Yapımcı Cengizhan Adıgüzel, İstanbul Şişli'deki film atölyesinde geçen yıl Yunus E. (32) isimli kişiyi işe aldı. Yunus E., bir süre sonra yapımcıdan fazla para istedi. Alamayınca da işten ayrıldı. Yunus E., 23 Nisan'da yanında bir arkadaşıyla ofise gelerek Adıgüzel'e yapılan işlere ortak olduğunu söyleyerek ofisi dağıtıp tehditler savurdu. Kaçmaya çalışan yapımcının boğazına bıçak dayayarak yanında getirdiği 10 senedi imzalattı. Yunus E.'nin, yine iddiaya göre 3 sinema filmini sözleşme imzalatarak kendi üzerine aldığı öğrenildi. Yunus E., yapımcının imzaladığı sözleşmeleri noterden onaylatmayı istedi. Fakat masrafların 12 bin lira tutması sebebiyle işlemden vazgeçtiler. Yolda yürürken koşmaya başlayan Cengizhan Adıgüzel karakola sığınarak kurtuldu. Yapımcının şikâyeti üzerine şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırgan hakkında 19 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.