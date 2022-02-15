Haberler Yaşam Haberleri Ünlü yönetmen uyuşturucu maddeyle yakalandı! Tutuklanmaktan kıl payı kurtuldu
Giriş Tarihi: 15.2.2022 09:31 Son Güncelleme: 15.2.2022 09:35

Ünlü yönetmen uyuşturucu maddeyle yakalandı! Tutuklanmaktan kıl payı kurtuldu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ünlü yönetmen uyuşturucu maddeyle yakalandı! Tutuklanmaktan kıl payı kurtuldu

'Köstebek', 'Dünya Hali', 'Son Osmanlı Yandım Ali' gibi filmlerde yönetmen yardımcılığı ve yapım koordinatörlüğü gibi görevler yapan yöneten Ömer Can uyuşturucu madde satın alırken polisler tarafından yakalandı. Üzerinde 7 parça halinde kokain maddesi ile yakalanan yönetmen Ömer Can adli kontrol şartıyla salıverildi.

'Köstebek', 'Dünya Hali', 'Son Osmanlı Yandım Ali' gibi filmlerde yönetmen yardımcılığı ve yapım koordinatörlüğü gibi görevler yapan yöneten Ömer Can uyuşturucu madde satın alırken polisler tarafından yakalandı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Bir çok ünlü dizi ve filmde yönetmen ve yapımcılık yapan Ömer Can, uyuşturucu madde satın almak için taksiye binerek bir sokağa girdi. Burada yüzleri maskeli kiişilerden aldığı uyuşturucu maddeyle ayrılan yönetmen polislerin dikkatini çekti.

UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDI

Emniyet güçleri tarafından yapılan üst aramasında yönetmenin üzerinde 7 ayrı parça halinde kokain isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheli, yaklaşık 3 yıl önce uyuşturucu madde kullandığını, polislerin durdurduu sokak üzerinde iki şahıstan uyuşturucu madde aldığını amacının satmak değil kullanmak olduğunu söyledi. Arkadaş ortamında yakalnadığı bölgede uyuşturucu madde sattığını belirten yönetmen pişman olduğunu ifade etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Alınan ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte uyuşturucu maddeleri satma amacı olmadığını söyleyen yönetmen hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

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Ünlü yönetmen uyuşturucu maddeyle yakalandı! Tutuklanmaktan kıl payı kurtuldu
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