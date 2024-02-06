Unutmayacağız

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı. UNESCO Meydanı'nda AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen program kapsamında "Unutmadık" konulu fotoğraf sergisi açıldı. Deprem bölgesinde görev alan arama kurtarma ekiplerinin katılım gösterdiği sergide, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar da yer aldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fotoğraf sergisini gezdikten sonra deprem bölgesinde görev alan ekiplerle sohbet etti. Çanakkale'deki program, AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş "Asrın felaketini yaşadık, çok büyük bir acıyla karşı karşıya kaldık. Tüm ülkemiz en kısa sürede kenetlendi. İlimiz Çanakkale'de gerçekten ilk dakikalardan itibaren üzerine düşeni yapmaya çalıştı, yaraları sarmaya çalıştı. Tüm kamu görevlilerine, vatandaşlarımıza, STK temsilcilerine, gönüllülerimize, arama kurtarma ekiplerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Program kapsamında ayrıca Arslanca Camisi'nde mevlit okutuldu. AA