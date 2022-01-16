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Giriş Tarihi: 16.1.2022 21:45

Urla'da 313 düzensiz göçmen yakalandı

AA
Urla’da 313 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 313 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu'na operasyon düzenledi.

313 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonda 115'i Afganistan, 112'si Bangladeş, 45'i Somali, 21'i Suriye, 11'i Eritre, 5'i Pakistan, 2'si Yemen, 1'i Filistin ve 1'i İran uyruklu 313 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan S.G. ve E.K. ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.G. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ise tutuklandı.

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Urla'da 313 düzensiz göçmen yakalandı
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