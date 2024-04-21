Uşak’ta tekstil atığı deposunda yangın paniği!

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, deponun bahçesindeki kümeste bulunan tavukları ve horozları da kurtardı.

Arıkan, itfaiye ekiplerince kurtarılan "Memati" ismini verdiği horozunu ise yangın sırasında kucağından bir an olsun bırakmadı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.