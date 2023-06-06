Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar çile yolu
Giriş Tarihi: 7.6.2023

Üsküdar çile yolu

İBB’nin inşaat alanına çevirdiği Üsküdar sahil yolu, çile yoluna döndü. Boğaz’ın eşsiz manzarası ile Kız Kulesi’ni seyretmekten mahrum edilen vatandaşlar İBB’ye tepkili

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Üsküdar çile yolu
İstanbul'un en önemli simgelerinden olan, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Üsküdar'daki Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Eylül 2021'de başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından 11 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Ancak sahil yolu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'bakım' adı altında başlattığı çalışmalar nedeniyle aylardır inşaat halinde.



Sahile akın eden vatandaşlar ise Kız Kulesi ve eşsiz Boğaz manzarasının tadını artık çıkartamıyor. İBB'nin sahil yolunu kapatması ve iş makinalarını koyması nedeniyle yürüyecek yol dahi bulamayan vatandaşlar ile esnaf, durumu büyük tepki gösterdi. Erdem Gül adlı vatandaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Şov yapma işini yap" diye seslendi. Öte yandan tellerle kapatılan Kuzguncuk Sahili de kaderine terk edilmiş durumda. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB'ye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkmen, "Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirip kapattı. Çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Defalarca gittik, 'Bu iş 1-2 kişiyle yapılmaz' dedik ama değişen bir şey yok. Kuzguncuk Sahili de 3 yıldır böyle. Lütfen gerekeni hızla yapın" çağrısında bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, "İstanbul'u iş yapılmayan şantiye alanlarına dönüştürmesi vaka-i adiyeden oldu" sözleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KABİNE | Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor
Sinan Oğan'dan muhalefetin hakaretlerine tepki: Çocuklarıma kadar tehdit ettiler
Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
CHP'den HDP'ye seçim diyeti! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan buğday alım fiyatlarını açıkladı
FETÖ'cülerle yan yana fotoğrafları olan CHP'li Namık Tan'a yeni görev
Ekrem İmamoğlu işçilerini yüzüstü bıraktı: İBB EYT’lilerin tazminatlarını vermiyor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’li başkandan yıkım skandalı
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar çile yolu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA