Üsküdar çile yolu

İstanbul'un en önemli simgelerinden olan, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Üsküdar'daki Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Eylül 2021'de başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından 11 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Ancak sahil yolu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'bakım' adı altında başlattığı çalışmalar nedeniyle aylardır inşaat halinde.Sahile akın eden vatandaşlar ise Kız Kulesi ve eşsiz Boğaz manzarasının tadını artık çıkartamıyor. İBB'nin sahil yolunu kapatması ve iş makinalarını koyması nedeniyle yürüyecek yol dahi bulamayan vatandaşlar ile esnaf, durumu büyük tepki gösterdi. Erdem Gül adlı vatandaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Şov yapma işini yap" diye seslendi. Öte yandan tellerle kapatılan Kuzguncuk Sahili de kaderine terk edilmiş durumda. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB'ye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkmen, "Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirip kapattı. Çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Defalarca gittik, 'Bu iş 1-2 kişiyle yapılmaz' dedik ama değişen bir şey yok. Kuzguncuk Sahili de 3 yıldır böyle. Lütfen gerekeni hızla yapın" çağrısında bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, "İstanbul'u iş yapılmayan şantiye alanlarına dönüştürmesi vaka-i adiyeden oldu" sözleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.