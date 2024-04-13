Üsküdar vapurunda biber gazlı kavga

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması yoğunluğa neden olurken, vatandaşlar arasında da zaman zaman gergin anlar yaşandı. EminönüÜsküdar seferini yapan vapurda seyahat eden kadın yolcular arasında kavga çıktı. Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışmada yolculardan biri diğerine çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için kaçışırken, kavga Eminönü'nden Üsküdar'a kadar devam etti. Gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek saldırgan kadından şikayetçi oldu.