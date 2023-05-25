Üsküdar’da çarşaflı kadınlara sözlü saldırına bulunan çayevi sahibi gözaltına alındı

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk'ta Asude Çayevi adlı bir işletmede çay içen çarşaflı kadınlara işletme sahibi Murat Ardahanlı sözlü saldırı gerçekleştirildi. Ardahanlı, çarşaflı kadınlar için, "Hadi kalkın buradan" derken şüpheli "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çayevine giden çarşaflı kadınlar burada işletme sahibinin sözlü saldırısına maruz kaldı.





İşletme sahibi Murat Ardahanlı, kadınlar "Hadi kalkın buradan kalk" diye bağırdı. Neye uğradıklarına şaşıran kadınlar, işletme sahibi Murat Ardahanlı'ya "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak1 diyerek karşılık verdi. Yaşanan sözlü saldırı cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde işletme sahibinin, "Kalk buradan kalk" dediği duyuluyor. Sonrasında kadınların şaşkınlık veren olay karşısında, "Kalkıyoruz zaten terbiyesiz" diyerek cevap verdi.





KADINLARA SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın büyük tepki toplamasının ardından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Murat Ardahanlı, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" suçlamasıyla Asude Çayevinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.