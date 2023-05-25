Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar’da çarşaflı kadınlara sözlü saldırına bulunan çayevi sahibi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 25.5.2023 08:41

Üsküdar’da çarşaflı kadınlara sözlü saldırına bulunan çayevi sahibi gözaltına alındı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Üsküdar’da çarşaflı kadınlara sözlü saldırına bulunan çayevi sahibi gözaltına alındı

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk'ta Asude Çayevi adlı bir işletmede çay içen çarşaflı kadınlara işletme sahibi Murat Ardahanlı sözlü saldırı gerçekleştirildi. Ardahanlı, çarşaflı kadınlar için, "Hadi kalkın buradan" derken şüpheli "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çayevine giden çarşaflı kadınlar burada işletme sahibinin sözlü saldırısına maruz kaldı.



İşletme sahibi Murat Ardahanlı, kadınlar "Hadi kalkın buradan kalk" diye bağırdı. Neye uğradıklarına şaşıran kadınlar, işletme sahibi Murat Ardahanlı'ya "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak1 diyerek karşılık verdi. Yaşanan sözlü saldırı cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde işletme sahibinin, "Kalk buradan kalk" dediği duyuluyor. Sonrasında kadınların şaşkınlık veren olay karşısında, "Kalkıyoruz zaten terbiyesiz" diyerek cevap verdi.



KADINLARA SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın büyük tepki toplamasının ardından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Murat Ardahanlı, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" suçlamasıyla Asude Çayevinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
İmamoğlu’nun Çekmeköy’deki hizmet iddiaları tek tek çürüdü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
Acemler’e bir köprü daha
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar’da çarşaflı kadınlara sözlü saldırına bulunan çayevi sahibi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA