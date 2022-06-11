Üsküdar’da İETT otobüsü kaza yaptı

Kaza 06.45 sıralarında Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a şehir dışından günübirlik tur için gelen yolcular Karacaahmet mezarlığında kabir ziyareti yaptığı sırada otobüsler yol kenarına park etti.



Otobüslerden biri yolcularını indirip yola çıkmak istediği sırada Hayrullah Karaaslan yönetimindeki İETT otobüsü ile çarpıştı.